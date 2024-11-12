Ветеран «Альфы» объяснил, как избежать несчастных случаев на квестах

Основная причина популярности различных хоррор-квестов — это желание людей получить заряд адреналина. Однако владельцам нельзя забывать о главном условии — безопасности людей, в противном случае с ними следует судиться. Только перспектива потерять внушительную сумму, заплатив штраф и неустойку, заставит их тщательнее контролировать работу квест-комнат, заявил в беседе с 360.ru подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Проблемой является тот факт, что в России на сегодня нет регламентов по порядку проведения квестов, поэтому их организаторы обязаны соблюдать общие меры безопасности. Несчастные случаи во время таких развлечений может предотвратить привлечение к ответственности за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вместе с тем должна быть широкая огласка в прессе о том, что конкретный владелец квеста допускает нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей, подчеркнул подполковник.

«Мне кажется, ничего выдумывать не надо. Я думаю, просто доведение тех моментов законодательства, тех законов, как, например, по пожарной безопасности», — пояснил он.

Комментируя случай с ранением 19-летней студентки во время квеста, Попов отметил, что актер использовал газовый или шумовой пистолет, на который не нужно иметь разрешения. Однако правила и инструкции по безопасному применению все-таки есть, как и наказание за их нарушение.

«В частности, в ней говорится, что надо избегать направлять его в лицо или рядом с лицом», — подчеркнул ветеран.

Напомним, инцидент произошел в столичном районе Измайлово во время квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой». Один из актеров совершил выстрел, который пришелся в шею 19-летней девушке. Квест остановили, а пострадавшую доставили в больницу. Виновного аниматора уволили, хотя он утверждал, что действовал по сценарию, а пострадавшая заявила, что не имеет к нему претензий.

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