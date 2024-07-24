Психиатр раскрыл, как на детей влияют хоррор-квесты

Хоррор-квесты пользуются большим спросом у детей, поскольку они хотят эмоций. Однако нельзя быть на 100% уверенным в безопасности подобных мероприятий, поскольку они сопоставимы с американскими горками или качелями. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил психиатр, сексолог, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.

По его словам, квесты могут привести не только к физическим, но и к психологическим травмам.

«Дети могут реагировать по-разному: один будет рассказывать с радостью и интересом, а другой забьется в угол и замолчит, потому что темнота, страх или какие-то приведения могут произвести на него такое впечатление. Потом долго придется общаться с детским психиатром», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что родители всегда должны четко понимать, куда они отпускают своего ребенка и что его ждет.

22 июля около 02:00 в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале начался пожар. Предположительно, во время игры произошло возгорание бензиновой жидкости. В результате погибли две участницы мероприятия.

Одну из них приковали наручниками и случайно подожгли, ее подруга задохнулась, надышавшись угарным газом. Муж одной из девушек пытался спасти пленниц, но запутался в лабиринте комнат и не смог найти огнетушитель. Супруги поженились меньше недели назад. Владелец квест-комнаты утверждает, что во время игры аниматор импровизировал, потому что трюка с поджиганием программа не предусматривала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В России призвали провести проверку работы всех квестов.