Инфекционист рассказал об особенностях микоплазменной пневмонии

Распространяющаяся в России микоплазменная пневмония отличается относительно легким течением, больным не требуется госпитализация. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов в беседе с ТАСС.

«Как правило, микоплазменная пневмония отличается относительно легким течением. И, как правило, не требует госпитализации», — сказал он.

Кроме того, профессор перечислил наиболее частые симптомы микоплазменной пневмонии, которые нарастают постепенно. К ним относятся приступообразный сухой кашель, общая слабость, головная боль, повышение температуры тела, боль в горле и мышцах.

Чуланов подчеркнул, что микоплазменная пневмония имеет благоприятный прогноз среди всех групп населения. При этом он обратил внимание на то, что любой инфекционный процесс может привести к обострению уже существующих хронических заболеваний.

Чтобы не заразиться такой пневмонией, инфекционист рекомендовал использовать маски в общественных местах, антисептики для обработки рук, часто проветривать помещения и проводить в них влажную уборку.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отмечал, что в России не произойдет эпидемия микоплазменной пневмонии. По его словам, данное заболевание хорошо изучено, и чаще всего оно протекает легко.

Ранее врач объяснила, почему дети стали чаще болеть пневмонией.