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Перечислены факторы, которые могут вызвать жировую пневмонию легких

Врач Саламатина: растительные и животные масла могут вызвать пневмонию

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mama_mia/Shutterstock/FOTODOM

Липоидная (жировая) пневмония – воспаление легких, которое развивается при накоплении в легких жиров. Наиболее частыми внешними источниками накапливающихся в легких липидов являются: минеральные масла (парафиновое, вазелиновое), нефтепродукты (керосин, бензин), растительные и животные масла (оливковое, подсолнечное, топленое масло). Об этом «Газете.Ru» врач-терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Такое воспаление называют асептическим, поскольку оно вызывается не микроорганизмами, а в ответ на накопление в легких инородных веществ, главная составляющая которых – жиры.Они оседают в легочной ткани, организм пытается избавиться от инородного вещества и включает воспалительную реакцию. Воспалительная реакция является универсальным механизмом защиты и будет продолжаться до тех пор, пока инородное вещество не будет уничтожено, выведено из организма», – рассказала врач.

В легкие жироподобные вещества могут попадать как снаружи, так и образовываться, и накапливаться в самой легочной ткани.

«Эндогенная липоидная пневмония развивается при накоплении в легочной ткани продуктов распада клеток, где жиры (холестерин, триглицериды, липиды) составляют основную массу. Это происходит при ряде заболеваний: закупорки бронхов инородным телом или опухолью, нарушениях обмена жиров (липидозах), забросе пищи в легкие. Как и при экзогенном проникновении, развивается воспаление», – отметила врач.

Проявляется липоидная пневмония, как и бактериальная: температура, кашель, одышка, боли в грудной клетке. Но выраженность симптомов отличается: температурная реакция выражена меньше, одышка наоборот больше, заболевание носит затяжной характер, трудно поддается лечению стандартными способами.

«Диагностика заболевания непроста, поскольку патология редкая, а специфических симптомов нет. Для диагностики используются спирометрия, рентгенологические методы, компьютерная томография, оценка насыщения крови кислородом, бронхоскопия. Решающим в диагностике является гистологическое исследование – трансбронхиальная биопсия, когда берется кусочек легочной ткани и в нем находят жировые включения», – заключила доктор.

Раннее врач рассказал, почему после родов развивается отек легких и сердечная недостаточность.

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