В Чехии сравнили жизнь при социализме и сейчас

Каждый шестой гражданин Чехии считает, что в эпоху социализма жизнь в стране была более благополучной, чем сейчас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты социологического исследования Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.

По данным социологов, 16% жителей Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем теперь. Отмечается, что за пять последних лет число людей с таким мнением возросло на 4%.

При этом количество сторонников действующей системы власти за тот же период уменьшилось на 6% и составляет 43%.

Исследование ЦИОМ приурочено к 35-й годовщине «бархатной революции» в Чехословакии.

4 ноября газета České noviny писала, что в Чехии сотрудники полиции нашли способ выразить свое недовольство низкой оплатой труда, перегруженностью в работе и засильем бюрократии. По закону забастовки в полиции запрещены, однако недовольные стражи порядка придумали иной способ протеста. Например, в случаях, когда наказание для правонарушителя вариативно (можно наложить штраф, а можно и нет) — избирается самая мягкая форма.

Ранее в МИД России оценили разрешение президента Чехии вступить 60 гражданам в ряды украинских войск.