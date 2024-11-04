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В Чехии полиция протестует против низких зарплат и бюрократии

České noviny: полиция Чехии нашла способ выразить протест против низких зарплат

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David W Cerny/Reuters

В Чехии сотрудники полиции нашли способ выразить свое недовольство низкой оплатой труда, перегруженностью в работе и засильем бюрократии. Об этом сообщает České noviny.

По закону забастовки в полиции запрещены, однако недовольные стражи порядка придумали иной способ протеста. Например, в случаях, когда наказание для правонарушителя вариативно (можно наложить штраф, а можно и нет) — избирается самая мягкая форма.

«Коллеги со всей стороны присылают мне множество фотографий с логотипом нашего протеста, который используется по-разному», — сообщил изданию один из организаторов акции Мартин Робинс.

Точное число участников акции неизвестно, но речь, по-видимому, идет о как минимум о тысяче человек. Всего в полиции Чехии около 40 тысяч сотрудников. Протест не согласован ни с официальными профсоюзами, ни с властями. В руководстве правоохранительных органов опасаются, что акция может подорвать доверие общественности к полиции.

В свою очередь, официальный профсоюз полицейских планирует провести свою акцию протеста 21 ноября (ее суть в статье не раскрывается). В основном сотрудники недовольны своей зарплатой, которая на начальном уровне составляет около 27 тыс. чешских крон (113 тыс. рублей по текущему курсу. — Прим. ред.).

2 ноября сообщалось, что сотрудники полиции Лондона отказываются сокращать часы работы в удаленном режиме и готовятся выйти на забастовку. Принять участие в протестах грозятся 2,4 тыс. сотрудников.

Ранее забастовка уборщиков привела к скоплению гор мусора на улицах французского Марселя.

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