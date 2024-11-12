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Осужденный в РФ американский военный Блэк этапируется в новую колонию

Осужденный в РФ американский военный Блэк этапируется в забайкальскую колонию

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Илья Аверьянов/РИА Новости

Осужденный в России американский военнослужащий Гордон Блэк этапируется из Приморья в колонию в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимира Найдина.

По его словам, в Забайкальском крае находится колония общего режима для тех, кто впервые отбывает наказание.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб. При этом защита Блэка отмечает, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. рублей).

19 июня Первомайский районный суд приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких уголовных делах против американцев в России.

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