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Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ по нескольким предметам

В ЕГЭ планируют ввести практическую часть по физике, химии и биологии

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Shutterstock

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о возможном введении практической части экзаменов по физике, химии и биологии в рамках ЕГЭ в ближайшем будущем. Его слова приводит РИА Новости.

Музаев отметил, что Федеральный институт педагогических измерений уже активно прорабатывает этот вопрос.

«Возможно, будет пилот в нескольких регионах в ближайшем будущем в апробационном режиме. Было бы хорошо, чтобы по таким научным предметам, как физика, химия и биология, проводилась бы экспериментальная часть», — сказал глава ведомства на всероссийской встрече с родителями.

Он также добавил, что не все регионы в настоящее время способны организовать экзамены в подобном формате, однако важно, чтобы условия для всех школьников были равными. В настоящее время ведомство начало мониторинг состояния материально-технической базы в субъектах РФ, чтобы удостовериться в возможности обеспечения равных условий для сдачи экзаменов.

До этого команда интернет-энциклопедии «Рувики» собрала более 1,5 тыс. обучающих статей для подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, экспертизу которых провела Российская академия наук.

Ранее Симоньян назвала ЕГЭ издевательством над нацией.

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