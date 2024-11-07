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Интернет-энциклопедия «Рувики» обновила портал для школьников

Школьники смогут бесплатно найти материалы в «Рувики» для подготовки к экзаменам

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Depositphotos

Команда интернет-энциклопедии «Рувики» собрала более 1,5 тыс. обучающих статей для подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, экспертизу которых провела Российская академия наук. Об этом сообщил генеральный директор портала Владимир Медейко.

Он отметил, что в «Рувики» можно бесплатно найти полноценную базу знаний для самостоятельной подготовки к экзаменам.

Чтобы воспользоваться площадкой для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, необходимо выбрать тип экзамена, найти раздел, посвященный нужному предмету, выбрать интересующую тему в рамках раздела и ознакомиться с выверенной статьей, которая позволит подготовиться к экзамену.

Владимир Медейко подчеркнул, что срок подготовки зависит имеющейся у школьника от базы знаний. Оптимальным периодом освоения теории и закрепления ее на практике он назвал один-два года.

Лучше начинать тренироваться заблаговременно. Чтобы информация по всем предметам не забывалась, готовиться желательно параллельно. Закончить подготовку следует за 2-3 месяца до экзамена, после чего достаточно активно повторять пройденное. Такой подход поможет снизить стресс, считает гендиректор портала.

Кроме того, он сообщил, что недавно площадка представила обновление, функционал которого позволит, в том числе и школьникам, получать информацию при помощи генеративного ответа на базе нейросети Yandex GPT.

«Благодаря использованию искусственного интеллекта, значительно повысится точность поисковых запросов», — сказал Медейко, добавив, что представленные инновации в ближайшем будущем изменят восприятие интернет-энциклопедии для пользователей.

Напомним, проект новой российской интернет-энциклопедии был объявлен на Российском интернет форуме в мае 2023 года. Открытие портала состоялось спустя месяц. К работе над энциклопедией привлечены редакция, научно-просветительские учреждения и волонтеры. За год в «Рувики» было создано более 55 тыс.новых материалов, общее число статей в энциклопедии превышает 2 млн.

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