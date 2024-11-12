Помощнику главы Астрахани сократили срок по делу о вымогательстве

Московский городской суд снизил срок наказания помощнику главы Астрахани, председателю регионального отделения партии «Родина» Карену Григоряну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст апелляционного определения.

«Приговор Хамовнического районного суда Москвы от 17 мая 2024 года в отношении Григоряна изменить, смягчить ему наказание», — говорится в документе.

В судебной инстанции уточнили, что срок наказания сократили с семи до пяти лет колонии строгого режима.

По словам адвоката осужденного Алексея Цаплина, защита не планирует подавать кассационную жалобу. По словам защитника, право на условно-досрочное освобождение у Григоряна появится примерно через год.

Карена Григоряна арестовали по обвинению в вымогательстве с помощью Telegram-каналов. Его задержали в Астрахани 5 октября 2022 года, а затем перевезли в Москву. 7 октября 2022 года Тверской районный суд удовлетворил ходатайство об аресте группы, состоящей из девяти человек, по обвинению в вымогательстве в интернете (п.б ч.3 ст. 163 УК РФ).

Ранее столичный суд вынес приговор еще одному фигуранту по делу о вымогательстве.