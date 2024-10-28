В США женщина попала под работающий пропеллер самолета во время фотосессии, пишет Sky News.

Инцидент произошел, когда 37-летняя Аманда Галлахер, фотографируя парашютистов на аэродроме в Канзасе, случайно прислонилась к работающему пропеллеру самолета. Одежду женщины намотало на винт, в результате чего она получила тяжелые травмы.

Несмотря на быстро приехавших медиков и техника, заглушившего самолет практически сразу, спасти американку не удалось. Представитель аэродрома выразил соболезнования родным и друзьям женщины, подтвердив, что идет официальное расследование обстоятельств инцидента.

Ранее молодожены с Тайваня устроили фотосессию на фоне горы мусора.Таким образом они хотели привлечь внимание к проблемам экологии в регионе и сохранить этот день в памяти как можно на дольше. В соцсетях их идею оценили положительно.