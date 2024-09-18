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У пассажиров авиалайнера лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа

KSL: у пассажиров рейса Delta Airlines лопнули барабанные перепонки в полете

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Caryn Allen/KSL TV

Во время рейса авиакомпании Delta Airlines десятки пассажиров пожаловались на недомогание в полете, на высоте у нескольких человек лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа. Об этом сообщает телеканал KSL.

Инцидент произошел 15 сентября на борту, следовавшем из Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в Портленд (штат Орегон). По словам пассажиров, в самолете возникли проблемы с герметизацией, и вскоре после набора высоты они почувствовали жуткие боли в ушах. Пострадавшие отметили, что их как будто ударили по ушам, кто-то рассказал, что почувствовал «как уши сильно заложило, а затем что-то внутри запузырилось». Путешественники отметили, что перед этим они почувствовали, как самолет резко снизил высоту, как бы «нырнув в яму».

У части пассажиров пошла кровь из носа.

После случившегося экипаж объявил о том, что возвращается в аэропорт отправления. По прибытии людей ждали бригады скорой помощи. Delta Airlines принесло извинение клиентам за сложившуюся ситуацию.

Ранее две гражданки Китая заперли плачущую девочку в туалете самолета, чтобы воспитать ее.

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