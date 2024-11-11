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Сварщик остался с 11-месячным ребенком своей девушки и дважды разбил ему голову

Сварщик из Германии дважды сломал череп 11-месячному сыну своей девушки

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Германии под суд попал молодой человек, который издевался над маленьким сыном своей девушки. Об этом пишет Bild.

Согласно обвинительному заключению, 20-летний сварщик нанес 11-месячному мальчику серьезные травмы кулаком или тупым предметом. В конце апреля ребенок попал в больницу, где врачи диагностировали у него перелом черепа в затылочной части головы. Тогда Доминик К. заверил свою партнершу, что ее сын случайно упал на стол в гостиной.

Однако меньше чем через две недели девушка обнаружила плачущего ребенка с распухшей головой, за ним должен был присматривать ее сожитель. Пострадавшего доставили в университетскую клинику Дрездена с множественным переломом черепа и кровоизлиянием в подкожную клетчатку головы, его состояние было признано опасным для жизни, но врачам все же удалось спасти мальчика.

Таким образом потерпевший получил два перелома черепа за две недели, и Доминика обвинили в жестоком обращении с ребенком своей подруги и создании угрозы для жизни. Оказалось, что мужчина имеет уже несколько судимостей, он был взят под стражу.

«Доминик жил со мной с января, поначалу он очень заботился о моем ребенке, но потом я стала замечать синяки. Он также несколько раз кричал на мальчика», — рассказала суду молодая мать.

Обвиняемый по-прежнему отрицает свою причастность к полученным ребенком травмам, однако все же признал, что не очень хорошо ладил с жертвой и испытывал проблемы с агрессией. Мужчина утверждает, что никогда не бил мальчика. Процесс продолжается.

Ранее россиянин остался присматривать за шестилетней дочерью друга и изнасиловал ее.

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