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Россиянин остался присматривать за шестилетней дочерью друга и изнасиловал ее

В Краснодарском крае осудили изнасиловавшего девочек 6 и 15 лет мужчину

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Depositphotos

Суд вынес приговор жителю Краснодарского края, изнасиловавшего детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 42-летний россиянин из Абинского района остался в доме своего друга, чтобы присмотреть за его детьми. В результате подсудимый изнасиловал шестилетнюю дочь знакомого.

Еще один инцидент произошел в Абинске, но с 14-летним ребенком. О подробностях этого случая не сообщается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях в отношении малолетней и несовершеннолетней. Специалисты признали фигуранта вменяемым. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Петербурге неизвестный надругался над ребенком. По словам 12-летней пострадавшей, она решила посмотреть фильм в одном из кинотеатров города. Когда она находилась в помещении, молодой человек затащил ее в туалет. В больнице медики диагностировали травмы, которые подтверждают слова девочки.

Ранее скрывавшегося 17 лет иностранца арестовали за изнасилование певицы из Красноярского края.

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