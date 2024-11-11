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В Сочи спасли туриста, который испугался воя шакалов и залез на столб

Турист заблудился в лесу под Сочи и залез на столб, испугавшись диких животных

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Global Look Press

Сочинские спасатели помогли туристу, который заблудился в районе Орлиных скал и залез на столб. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Поздно вечером 9 ноября помощь спасателей потребовалась туристу из Тюменской области, который не смог выбраться из леса до захода солнца. 33-летний мужчина позвонил в экстренные службы и пояснил, что боится диких животных, поэтому залез на указательный столб.

Спасатели нашли напуганного мужчину в названном им месте и помогли ему спуститься. Путешественник рассказал, что не успел вовремя вернуться в населенный пункт, а когда стемнело, испугался звуков шакалов и забрался повыше, так как не знал, как вести себя в лесу.

Ранее на курорте «Эльбрус» рассказали о застрявших на подъемниках туристах.

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