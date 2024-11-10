На курорте «Эльбрус» рассказали о застрявших на подъемниках туристах

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии на 10 минут по технической причине была остановлена канатная дорога, рассказали «Газете.Ru» в самой компании. Там также опровергли информацию о том, что во время остановки подъемника кабинки с туристами сильно раскачивало из-за ветра.

«Канатная дорога была остановлена по техническим причинам на 10 минут. Никакого сильного ветра и качания не было. Мы вот сейчас тоже прочитали в СМИ. Все работает в штатном режиме, все прекрасно. Никакой катастрофы не случилось, как пишут об этом в интернете», — пояснили в администрации курорта.

10 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что туристы застряли на подъемнике на курорте «Эльбрус». По информации канала, они висели на высоте около 2 тыс. м более 15 минут. Среди застрявших якобы были дети. По словам туристов, кабинки сильно раскачивало ветром.

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