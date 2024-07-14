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Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье

Прокуратура: жительница Подмосковья пожарила сосиски на Вечном огне

Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в подмосковных Рузах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, проводится проверка.

«По предварительной информации, 13 июля 2024 года девушка, находясь с друзьями на городской площади, пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как девушка с зелеными волосами насаживает сосиски на шампур, после чего жарит на Вечном огне.

Незадолго до этого в Ленобласти двое молодых людей устроили пикник у Вечного огня и стали фигурантами дела о реабилитации нацизма.

По информации ведомства, инцидент произошел 26 июня на мемориале в парке Победы в городе Кириши. Юноши уселись вокруг Вечного огня и разместили над его пламенем продукты питания, которые впоследствии там же употребили в пищу.

До этого в Сочи полиция задержала женщину и мужчину, которые жгли вещи на Вечном огне. Нарушителями оказались 38-летняя уроженка Ростовской области и 35-летний приезжий из Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле разыскивают девушку, прикурившую от Вечного огня.

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