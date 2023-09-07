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Нефтяник из Сургута отправился на фронт добровольцем втайне от жены и девятерых детей

URA.RU: отец девятерых детей из ХМАО ушел на фронт втайне от семьи

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Житель Сургута подписал контракт с ВС РФ и уехал на СВО втайне от жены и своих детей. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник, близкий к военкомату.

По данным портала, на службу в рядах российской армии многодетный отец решился из чувства патриотизма. Однако свою семьи в известность он ставить не захотел. Мужчина прошел все комиссии и на год отбыл на фронт, подписав контракт, его жена и девять детей не подозревали о намерениях главы семейства.

«И только уже на пункте сбора в Ханты-Мансийске стало известно, что семья об этом ничего не знала», — уточнил собеседник агентства.

Как отмечается, мужчина не имел проблем с деньгами и работал в нефтяной компании.

«Простой патриотический порыв», — заключил источник.

В военном комиссариате Сургута комментировать ситуацию не стали в связи с законом о защите персональных данных. О реакции супруги бойца на решение мужа не сообщается.

Ранее жительница Башкирии пожаловалась, что ее раненного на СВО мужа не берут обратно добровольцем.

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