Нефтяник из Сургута отправился на фронт добровольцем втайне от жены и девятерых детей

Житель Сургута подписал контракт с ВС РФ и уехал на СВО втайне от жены и своих детей. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник, близкий к военкомату.
По данным портала, на службу в рядах российской армии многодетный отец решился из чувства патриотизма. Однако свою семьи в известность он ставить не захотел. Мужчина прошел все комиссии и на год отбыл на фронт, подписав контракт, его жена и девять детей не подозревали о намерениях главы семейства.
«И только уже на пункте сбора в Ханты-Мансийске стало известно, что семья об этом ничего не знала», — уточнил собеседник агентства.
Как отмечается, мужчина не имел проблем с деньгами и работал в нефтяной компании.
«Простой патриотический порыв», — заключил источник.
В военном комиссариате Сургута комментировать ситуацию не стали в связи с законом о защите персональных данных. О реакции супруги бойца на решение мужа не сообщается.
Ранее жительница Башкирии пожаловалась, что ее раненного на СВО мужа не берут обратно добровольцем.