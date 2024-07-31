В Лондоне остановили спектакль из-за ухудшения самочувствия зрителей во время сцены аборта

Спектакль в лондонском театре прервали после того, как зрители почувствовали себя плохо во время сцены аборта, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 30 июля в театре «Алмейда» во время премьерного показа спектакля «Годы», поставленного режиссером Элин Арбо по одноименной автобиографии нобелевской лауреатки Анни Эрно. На сайте театра, а также в электронных письмах покупателям билетов и в программках, говорится, что в постановке содержится графическое изображение аборта, кровь и сексуальный контент, включая сексуальный контакт по принуждению.

Тем не менее несколько мужчин, пришедших на спектакль, оказались не готовы к тому, что будет происходить на сцене. Сначала зритель, сидевшей в передней части партера, почувствовал себя плохо, а его соседи жестами попросили персонал о помощи. Мужчину вывели в бар, там к нему присоединились еще несколько зрителей, которые также заявили, что были готовы упасть в обморок.

Другой зритель выкрикнул, что сцена, после которой спектакль был остановлен на 10 минут для оказания помощи пострадавшим, «была позором» и обвинил театр в том, что «не было никакого предупреждения об аборте». Это утверждение опровергли сами актеры.

Спектакль «Годы» рассказывает о жизни женщины в послевоенной Европе, в нем поднимаются вопросы о репродуктивных правах женщины и сексизме на рабочем месте. В Амстердаме, где пьеса была впервые поставлена, она пользовалась успехом у критиков, а одна из газет охарактеризовала ее как «ослепительную историю времени и жизни».

Ранее женщину арестовали на семь суток за дебош в Мариинском театре.