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Россиянам объяснили, как недосып влияет на эмоциональное состояние

Врач Носикова: недосып приводит к перепадам настроения

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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Недостаток сна может оказать негативное влияние на самочувствие, настроение и общее состояние организма. Об этом предупредила исполняющая обязанности заместителя главного врача Зарайской больницы Светлана Носикова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Полноценный отдых является определяющим фактором в поддержании как физического, так и душевного здоровья, подчеркнула она.

«Регулярный и полноценный сон помогает сохранять стабильное настроение, снижает риск развития депрессии и тревожности. Он также помогает организму бороться с инфекциями и болезнями, поддерживая иммунную систему в здоровом состоянии», — отметила Носикова.

Специалист добавила, что улучшить качество сна поможет строгое соблюдение режима.

Врач-невролог Владимир Мартынов до этого рассказал, как бороться с бессонницей. По его словам, нужно отказаться от использования гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию.

Ранее врач объяснил, почему спать нужно в маске для сна.

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