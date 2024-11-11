Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отвергнутый москвич изрезал ножом возлюбленную и ее сына-подростка

В Москве мужчина изрезал ножом решившую выгнать его из дома сожительницу с сыном

close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве мужчина не захотел съехать из квартиры возлюбленной и изрезал ножом ее саму и ее сына, пишет mk.ru.

Все произошло в квартире дома на Днепропетровской улице в Южном округе столицы в ночь на 10 ноября. По данным издания, 36-летняя хозяйка и ее сын-девятиклассник обсуждали, как выгнать из дома агрессивного сожителя женщины, сотрудника склада зоотоваров, который прожил с ней четыре года.

Мужчина, который уже не раз бил партнершу, подслушал их разговор. После того, как мать и сын обмолвились, что если вызвать участкового, надоевший гость уйдет сам, последний, выпив почти целую бутылку виски, устроил скандал. Затем москвич схватил нож и нанес удары подруге и ее ребенку, после заставил потерпевшую взять в руку орудие преступления, чтобы там остались ее отпечатки пальцев.

Женщина получила ранения в живот, в плечо и ягодицу, у ее сына — рана под ребром, из-за которой у него не двигается левая рука и больно дышать. Следователи возбудили дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин из ревности переехал женщину, избил ногами и отправил ее машину в болото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами