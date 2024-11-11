Отвергнутый москвич изрезал ножом возлюбленную и ее сына-подростка

В Москве мужчина не захотел съехать из квартиры возлюбленной и изрезал ножом ее саму и ее сына, пишет mk.ru.

Все произошло в квартире дома на Днепропетровской улице в Южном округе столицы в ночь на 10 ноября. По данным издания, 36-летняя хозяйка и ее сын-девятиклассник обсуждали, как выгнать из дома агрессивного сожителя женщины, сотрудника склада зоотоваров, который прожил с ней четыре года.

Мужчина, который уже не раз бил партнершу, подслушал их разговор. После того, как мать и сын обмолвились, что если вызвать участкового, надоевший гость уйдет сам, последний, выпив почти целую бутылку виски, устроил скандал. Затем москвич схватил нож и нанес удары подруге и ее ребенку, после заставил потерпевшую взять в руку орудие преступления, чтобы там остались ее отпечатки пальцев.

Женщина получила ранения в живот, в плечо и ягодицу, у ее сына — рана под ребром, из-за которой у него не двигается левая рука и больно дышать. Следователи возбудили дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин из ревности переехал женщину, избил ногами и отправил ее машину в болото.