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Россиянин из ревности переехал женщину, избил ногами и отправил ее машину в болото

В Тюмени мужчина переехал невесту ее машиной и избил

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Shutterstock

Суд вынес приговор тюменцу, который поссорился со своей возлюбленной и отправил ее машину на дно водоема. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в районе деревни Муллаши, когда 34-летний мужчина с невестой и еще одной парой отправился на карьер. Спустя некоторое время после приезда россиянин заметил, что его возлюбленной нигде нет. Женщина при этом постоянно сбрасывала звонок.

Тюменец отправился на поиски и вскоре заметил белую машину, незнакомого мужчину и невесту, которая проводила время в компании неизвестного. Ревнивец несколько раз дернул ручку двери машины, но водитель уехал вместе с женщиной.

Затем россиянин вернулся в лагерь, где сломал нос приятелю. После этого он сел в машину возлюбленной, и, проехав некоторое расстояние, заметил женщину. Остановившись, мужчина переехал пострадавшую, избил ее руками и ногами. Позже он с разгона отправил машину россиянки в болото.

По словам самой невесты, ее возлюбленный выпил много алкоголя и начал оскорблять ее. Женщина решила уехать домой и для этого позвонила знакомому, который отдыхал неподалеку. Мужчина посадил женщину в машину, но в этот момент ее партнер начал дергать автомобиль за ручку. Знакомый отъехал и высадил россиянку.

Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Он также выплатил по 200 тысяч рублей в пользу пострадавших.

Ранее житель Нижнекамска сломал сожительнице ногу и получил уголовный срок.

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