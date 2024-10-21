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Водителя, дрифтовавшего на Lada Priora около кремля, наказали в полиции

ГИБДД наказала водителя Lada Priora, дрифтовавшего около Ярославского кремля

В Ярославле Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя Lada Priora, устроившего дрифт в историческом центре города около Ярославского кремля. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

Информация о дрифте Lada Priora на Советской площади поступила в ГАИ ночью. На место выехал патрульный экипаж.

«За рулем находился 19-летний житель Костромской области, который рассказал инспекторам, что случайно выехал на площадь. Поняв, что едет не туда, куда хотел, затормозил, после чего совершенно случайно развернул свой автомобиль», — отмечается в сообщении ГАИ.

Эта версия была опровергнута видеозаписью с камер наблюдения. Водителю грозит лишение прав. При этом молодой человек, получивший водительские права весной 2024 года, уже 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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