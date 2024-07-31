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Очевидец снял на видео ночной дрифт дорожного погрузчика

В Москве водитель погрузчика устроил дрифт на проезжей части и попал на видео

В Москве очевидец снял на видео дрифт дорожного погрузчика. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

Судя по видео, действие происходит в вечернее время на проезжей части у одной из строек. Водитель погрузчика на небольшой скорости делает развороты с поднятым ковшом. При этом строительная машина едет на задних колесах.

О том, чем закончился дрифт на погрузчике, не сообщается.

До этого стало известно, что в Саранске водитель автомобиля Daewoo Nexia протаранил входную дверь, ведущую в здание правительства Мордовии.

Инцидент произошел рано утром 28 июля. Водитель за рулем Daewoo Nexia проехал по пешеходной зоне, поднялся на автомобиле по лестнице и задним ходом протаранил вход в здание правительства. В результате ДТП никто не пострадал, 32-летнего водителя госпитализировали в психиатрическую больницу. О мотивах его поступка не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно, что серая Nexia проломила багажником застекленные двери и застряла в проеме. По данным Mash, движение на Советской площади, где произошел инцидент, было перекрыто.

Ранее в Волгограде неизвестный прострелил стекла в городском автобусе.

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