Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Почернели, покрылись струпьями»: мужчине грозит ампутация пальцев после чистки сантехники

В Липецке врачи спасают мужчине пальцы от ампутации после чистки сантехники

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Липецке местному жителю грозит ампутация пальцев после чистки сантехники в дырявых перчатках. Сейчас врачи пытаются спасти его руки. Об этом сообщает местное издание «GOROD48».

Как рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 Илья Копылов, 10 ноября в медучреждение поступил 54-летний мужчина с сильнейшими химическими ожогами IV степени. Как пояснил пациент, он чистил сантехнику в дырявых перчатках средством «Крот». Сначала он почувствовал, что его руки пощипывает. После окончания работ мужчина снял перчатки и увидел, что его пальцы стали чернеть и покрываться струпьями. После этого он обратился за помощью. Сейчас медики пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить целостность конечностей липчанина.

Собеседник СМИ напомнил, что средства для чистки труб разъедают не только известь и ржавчину, но и кожу и волосы, и призвали соблюдать при их использовании технику безопасности.

Ранее в Ленобласти ребенок получил ожоги, опрокинув на себя горячую кашу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами