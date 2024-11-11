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Названа распространенная мошенническая схема в «черную пятницу»

Киберэксперт Иванов: мошенники в черную пятницу давят на жадность покупателей

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Depositphotos

В «черную пятницу» мошенники особенно активны, поскольку велик соблазн обмануть увлекшихся покупками россиян. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил директор по развитию компании «Актив», эксперт по кибербезопасности Владимир Иванов. По его словам, злоумышленники, как правило, заманивают жертв крайне низкими ценами на товары.

«Нужно поумерить жадность — это самое главное. Дальше стоит обращать внимание на цены: если слишком низкие, значит, либо плохой товар, либо мошенники», — подчеркнул Иванов.

Он также обратил внимание, что мошенники зачастую стремятся перевести жертву с торговой площадки в мессенджеры, где присылают поддельные ссылки на оплату товара. Кроме того, важно смотреть, куда продавец просит перевести деньги. Если речь о злоумышленниках, они часто предлагают оплатить покупки по номеру телефона или частной банковской карты, заключил эксперт.

В канун предновогодних распродаж в России как никогда стала актуальна проблема мошеннической схемы «Мамонт». За годы она эволюционировала и предстала перед россиянами в новой форме. Если раньше злоумышленники заманивали людей на фейковые сайты и там обчищали их банковские карты, то теперь пошли еще дальше: они массово заманивают жертв в мобильные приложения с вирусами, которые не только автоматически потрошат счета жертв, но и загоняют их в кредиты. «Газета.Ru» рассказывает, как появился «Мамонт», приводит примеры его новых проявлений, а также описывает способы защиты от этой схемы.

Ранее мошенники разработали новый способ обмана через WhatsApp.

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