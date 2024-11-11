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Раскрыты причины растущего спроса россиян на магов, астрологов и тарологов

Психолог Леонтьева: спрос россиян на тарологов – это побег от ответственности

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Depositphotos

Тарологи, экстрасенсы, астрологи и прочие деятели развивают у людей магическое мышление, что часто только вредит – потом специалистам очень трудно вытягивать оттуда людей к реальной жизни. Тот факт, что среди россиян подобные услуги пользуются спросом, говорит о желании жителей сбежать от ответственности и услышать подтверждение своих иллюзий, объяснила психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН.

«Люди приходят к тарологам за быстрым решением, потому что настоящий специалист, психолог, не даст решения, он поможет человеку найти правильное решение самостоятельно. А это займет определенное время, потребует психоэмоциональных затрат», — пояснила Леонтьева.

Люди часто слышат от таких магов то, что они хотят услышать, причем порой это приводит только к негативным последствиям — к примеру, им могут посоветовать развестись и так далее. Услышав желаемое и переложив ответственность, люди чувствуют облегчение, однако на деле это не приводит ни к чему позитивному, так как проблема не решается.

К примеру, многие посетители тарологов и магов ищут внешнюю опору, они не доверяют традиционной медицине, следуя совету принимать «волшебные пилюли», а это уже очень опасно. Такие люди часто пытаются контролировать невозможное, в том числе управлять будущим, но в конечном итоге терпят неудачи, заключила психолог.

Напомним, по данным председателя Общероссийского движения предпринимателей, общественного деятеля Андрея Ковалева, сейчас в России «работают» порядка 150 тысяч инфоцыган и 900 тысяч тарологов, астрологов и знахарей, а их жертвами становятся миллионы граждан.

Ранее в Госдуме поддержали введение сурового наказания для тарологов и экстрасенсов.

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