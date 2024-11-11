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На Украине задержали юных поджигателей военного вертолета

СБУ задержала группу молодых людей, которые пытались поджечь вертолет ВСУ

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СБУ

Службы безопасности Украины задержали в Кировоградской области группу молодых людей, которые пытались поджечь вертолет ВСУ на военном аэродроме. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

По данным ведомства, задержанными оказались молодые люди 17-18 лет. Они проникли на военный аэродром и попытались поджечь вертолет. Также подозреваемые, как утверждается, собирались уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона.

Задержанным предъявили обвинения по статьям о диверсии и препятствовании работе украинской армии. В ведомстве заявили, что молодые люди якобы действовали по поручению российских спецслужб.

До этого на западе Украины пьяный мужчина в маске атаковал с мачете двоих полицейских. Нападение случилось в Тячеве Закарпатской области. Тридцатилетний злоумышленник подъехал к полицейским, которые дежурили у входа в банк, на велосипеде. При этом он был одет в маску персонажа Marvel — Дэдпула, а за спиной у него находилось мачете.

Когда стражи порядка потребовали, чтобы мужчина бросил оружие, он начал с ними конфликтовать: одного из полицейских он ударил в лицо ногой, а второго — мачете по руке.

Ранее появилось видео, как два школьника в Ноябрьске поджигают вертолет.

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