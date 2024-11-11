В Харьковской области Украины начали аварийные отключения электроснабжения

В Харьковской области на Украине ввели графики аварийных отключений электроснабжения. Об этом сообщил сетевой оператор «Харьковоблэнерго».

По данным пресс-службы компании, 11 ноября аварийные отключения света ввели в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Также экстренные отключения света ввели в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях, а также в Киеве и Харькове.

До этого стало известно, что на Украине решили полностью разобрать на запчасти Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) из-за дефицита электроэнергии в стране.

По данным The Wall Street Journal, запчасти и оборудование ТЭС пошли на ремонт выведенных из строя электростанций. Отмечается, что решение о ее разборе приняли весной, а к концу лета работы были почти полностью завершены.

Как заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, Кураховская ТЭС стала основным источником оборудования для других станций.

Ранее сообщалось, что Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран.