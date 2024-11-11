Владелец магазина шваброй отбился от вооруженного грабителя

В Англии владелец магазина отбился от вооруженного грабителя с помощью швабры, пишет Daily Mail.

В Британии хозяин местного магазина стал героем после того, как со шваброй в руках отбился от вооруженного грабителя. Полиция опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина в ярко-оранжевой толстовке с капюшоном заходит в магазин, хватает кассовый аппарат и бросает его на пол.

Потом злоумышленник попытался напасть на мужчину, но получил отпор и сбежал с места преступления. Согласно данным офицеров, за последние пять недель подозреваемый, вооруженный ножом, совершил семь ограблений.

Главный инспектор города Дерби Крис Торнхилл призвал общественность помочь найти подозреваемого и передать полицейским любые сведения, которые помогут в его поимке.

Ранее в Англии преступник попытался смыть футболку в унитаз в полиции, чтобы скрыть улики.