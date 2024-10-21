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Преступник попытался смыть футболку в унитаз в полиции, чтобы скрыть улики

Daily Mail: в Англии мужчина попытался смыть свою футболку в унитаз и избавиться от улик

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Nottinghamshire Police

В Англии преступник попытался смыть свою футболку в унитаз, чтобы избавиться от улик, пишет Daily Mail.

Осуществить задуманное у него так и не вышло.

Бенджамин Митчелл находился в полицейском участке Ноттингема, когда решил избавиться от улик. Мужчина отошел в туалет и попытался смыть в канализацию свою футболку, на которой оставались улики. Однако план британца не сработал — одежда спровоцировала засор и вызвала потоп. Кроме того, все действия мужчины попали на камеру наблюдения.

В полиции сообщили, что Митчелл, ранее отбывавший наказание за насилие, был арестован после инцидента с дракой, в ходе которой пострадавший получил серьезные травмы. Позже стало известно, что суд приговорил Бенджамина к 20 месяцам лишения свободы и двум годам запрета на контакт с пострадавшим.

Ранее в США восьмилетняя девочка с битой помогла отцу отбиться от грабителя.

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