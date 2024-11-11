Врач назвал способ убедить алкоголика лечиться

Нередко алкоголики отрицают свою болезнь и отказываются от лечения. Первым шагом на пути к выздоровлению зависимого является искренний разговор о проблеме. При этом важно не осуждать человека, а проявить заботу и поддержку. Такой совет в интервью РИАМО дал главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

Если самостоятельные попытки не эффективны, врач посоветовал обратиться к профессионалам.

«Это беседа специалиста с зависимым человеком в присутствии его близких. Цель такой встречи — помочь алкоголику осознать серьезность проблемы, увидеть, как его поведение влияет на окружающих, принять необходимость лечения», — пояснил Вашкин.

По его словам, психологи и врачи владеют эффективными методами мотивации. Они помогут найти нужные аргументы, чтобы алкоголик осознал необходимость лечения.

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого предупреждал, что алкоголизм может спровоцировать развитие психических заболеваний, которые утяжеляют состояние пациента.

Он отметил, что люди с алкогольной зависимостью чаще сталкиваются с шизофренией, чем население в среднем. Спиртное, по его словам, также приводит к осложнениям и более трудному лечению болезни.

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