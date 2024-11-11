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Синоптики спрогнозировали москвичам похолодание и мокрый снег

Синоптик Шувалов: на этой неделе в Москве будет холодно, пройдет мокрый снег

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Илья Питалев/РИА Новости

На этой неделе в столичном регионе ожидается обычная ноябрьская погода без солнца и с мокрым снегом. Она вернется в режим «серой» осени, а температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Погода на неделе опять вернется в такой серый, облачный скучный формат глухой осени», — предупредил метеоролог.

Ожидается, что в течение всей недели будет около нуля градусов, при этом не будет ветра, осадков в ближайшие пару дней также не ожидается. Однако к пятнице в столице пойдет обильный мокрый снег, а к выходным упадет атмосферное давление до 737–740 мм ртутного столба.

До этого в Гидрометцентре сообщали, что в Москве на этой неделе ожидается теплая погода – от +1... +3°C ночью и до +6... +8°C днем, а в Подмосковье — до +9°C.

Ранее россиян предупредили о губительном влиянии холодов на смартфоны.

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