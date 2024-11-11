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Названы три свойства, которыми должна обладать зимняя обувь

Врач Малыхин: зимняя обувь должна отталкивать влагу, согревать и дышать

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Shutterstock/FOTODOM

Зимняя обувь должна иметь теплоизоляционные и водоотталкивающие свойства, и при этом дышать. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

«Для обеспечения максимальной защиты от холода стоит выбирать обувь с подкладкой из натуральных утеплителей, таких как мех, или синтетических материалов. <...> Толщина подошвы также играет важную роль в сохранении тепла, так как она служит изоляцией между ногами и холодной поверхностью», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что ношение некачественной зимней обуви может оказать негативное влияние на здоровье ног, в том числе привести к обморожению, заболеваниям суставов и проблемам с кожей.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого предупреждала, что ношение промокшей обуви — это не просто дискомфорт и неудобство, а вполне реальная угроза для здоровья.

По ее словам, в такой обуви создается идеальная среда для размножения бактерий и грибков. Она способствует росту патогенных микроорганизмов, которые могут вызывать различные инфекции.

Ранее жителям центральной России рассказали, какой будет погода зимой.

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