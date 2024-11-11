Россиянин с ножом отправил сделавшего ему замечание мужчину в больницу

В Казани молодой мужчина напал на местного жителя после сделанного ему замечания. Об этом сообщает «Вечерняя Казань» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Краснооктябрьский, на остановке общественного транспорта. По информации издания, местный житель прокомментировал поведение прохожего — но тот не оценил такого отношения, достал нож и нанес «обидчику» несколько ударов, после чего скрылся.

Позже подозреваемого поймали в лесу инспекторы Госавтоинспекции: им оказался 26-летний житель республики Чувашия с признаками опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело. Информация о состоянии потерпевшего отсутствует, известно, что врачи оценили его травмы как тяжкий вред здоровью.

До этого в Подмосковье мужчина подкараулил супругу и порезал ей шею ножом. Поводом для нападения стал отказ женщины жить с мужем.

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