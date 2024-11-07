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Россиянин подкараулил жену у подъезда и порезал ей шею ножом за отказ жить вместе

В Подмосковье мужчина подкараулил супругу и порезал ей шею ножом

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Depositphotos

В Подмосковье 60-летний мужчина подкараулил свою супругу возле подъезда и напал на нее с ножом. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии ведомства, инцидент произошел 6 ноября в городе Люберцы. Мужчина пришел к дому супруги и стал дожидаться, когда та выйдет из подъезда на работу. Когда она вышла, злоумышленник достал нож и нанес ей не менее двух ударов в область шеи, однако россиянка оказала активное сопротивление и довести дело до конца супругу не удалось. После этого агрессор тем же ножом нанес себе удары в область жизненно важных органов.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Предварительно, причиной нападения стал отказ супруги в дальнейшем сожительствовать с ним. В ближайшее время россиянину планируют предъявить обвинение.

Ранее конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией.

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