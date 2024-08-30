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Москвичка одним ударом обратила в бегство насильника, напавшего на нее по пути домой

РЕН ТВ: в Москве насильник напал на девушку во дворе дома и получил отпор

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Depositphotos

В Москве насильник напал на девушку во дворе дома, но получил отпор. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 30 августа на улице Большая Черемушкинская. Сотрудница сети тату-салонов шла в сторону дома по тропинке и обратила внимание, что за ней следом движется молодой человек азиатской внешности в толстовке с капюшоном и кожаным рюкзаком. Она насторожилась, но увидела, что незнакомец говорит по телефону и собирается зайти в другой подъезд.

Решив, что ей ничего не угрожает, она развернулась и пошла дальше. В этот момент на нее напали сзади и повалили на землю, от чего у нее задралась юбка. В этот момент злоумышленник начал ее домогаться, но девушка извернулась и ударила насильника по лицу со всей силы. После этого преступник оставил ее и сбежал.

Сейчас в ситуации разбираются стражи порядка. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее воронежская пенсионерка отбилась от насильника ударом в пах.

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