Задержан еще один лидер секты «Русская православная церковь — Царская Империя»

В Республике Беларусь был задержан лидер секты »Русская православная церковь — Царская Империя», которая занимается вербовкой людей для создания в России государства «Триединая Русь». Об этом сообщил Sputnik Беларусь.

«Основатель секты — бывший уголовник Леонид Власов, объявивший себя пророком, патриархом и царем», — говорится в публикации.

Секта «Русская православная церковь — Царская империя» привлекла к себе внимание активной вербовкой сторонников в Волгоградской и Рязанской областях. Ее адепты ратуют за создание независимого государства «Триединая Русь», последователей же селят в полуразрушенных избах в брошенных деревнях. Люди там живут небольшими общинами, которые жестко контролируются представителями секты.

Основатель секты «Царская империя» Леонид Власов, он же «схимитрополит Зосима», призывал своих сторонников готовиться к концу света и уничтожать паспорта. В настоящее время он задержан, сектанту грозит до десяти лет лишения свободы. «Газета.Ru» удалось пообщаться с родственницей одного из членов секты и психологами, чтобы выяснить, как «державному Зосиме» удавалось манипулировать последователями.

Ранее россиянам назвали главные признаки секты.