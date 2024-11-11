В Бурятии произошло землетрясение

В Окинском районе Бурятии в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение почувствовали жители 20 населенных пунктов Бурятии и Иркутской области, в том числе в Иркутске. В Орлике подземный толчок ощущался силой 5 баллов, в поселках Саяны, Сорок, Балакта — 4 балла. В Зиме в Иркутской области — 3-4 балла, в Саянске, Тулуне, Черемховом, Усолье-Сибирском и Иркутске — на 3 балла.

10 ноября землетрясение с эпицентром рядом с поселком Орлик в Республике Бурятия произошло в 20:11 по местному времени (15:11 мск). Интенсивность ощущаемых толчков достигла 6,5 баллов.

Сейсмологи также зарегистрировали колебания в Иркутске и его окрестностях. В сообщении указано, что «энергетический класс составил 12.7, а интенсивность в Иркутске — 3 балла».

Ранее на Кубе после землетрясений произошли оползни и оказались повреждены дома.