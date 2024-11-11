Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы произошли в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Николаев, местные паблики сообщают про взрывы», — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник, 11 ноября, взрывы были также слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По данным председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, это удары фугасных авиационных бомб (ФАБ) по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ),

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.