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В России утвердили правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам

Кабмин утвердил алгоритм выплаты компенсаций контрактникам и мобилизованным

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РИА «Новости»

Правительство России утвердило алгоритм начисления ежемесячных компенсационных выплат военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции. Соответствующие правила изложили в двух постановлениях, опубликованных на портале нормативно-правовых актов.

Один из документов касается мобилизованных граждан, а второй — служащих по контракту с Минобороны РФ. В постановлениях отмечается, что выплаты станут получать те военнослужащие, которые имели пенсию за выслугу лет. Размер такой выплаты будет составлять 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии.

Ежемесячную компенсацию будут начислять пропорционально времени участия военнослужащих в СВО, следует из документации. Она сохранится, если военнослужащего захватят в плен или признают безвестно отсутствующим.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться с рапортом на имя командира или начальника.

31 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты для контрактников до 400 тыс. рублей. До 1 августа 2024 года размер выделяемых средств составлял 195 тыс. рублей.

Ранее были названы условия для получения участниками СВО выплаты в 400 тысяч рублей.

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