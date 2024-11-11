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Россияне назвали главные триггеры, которые мешают отдохнуть в полете

Подавляющее число россиян не могут отдохнуть в самолете

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Shutterstock/Eaum M

Большинство пассажиров (67%) не могут расслабиться во время полета. Из них 28% отметили, что им не удается абстрагироваться от других людей и звуков. 21% ответили, что им в целом сложно уснуть в кресле авиалайнера и из-за этого они становятся раздражительными. 18% жалуются на маленьких детей в салоне, которые кричат, плачут и толкают ногами их кресла. Однако 33% респондентов могут поспать с помощью маски для сна, берушей или музыки в наушниках.

Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Мы выяснили у пассажиров, что может им помочь расслабиться и отдохнуть на борту. Оказалось, что многие мечтают о более комфортных условиях в полете. 23% опрашиваемых высказались за более удобные кресла с расширенным личным пространством. 20% поможет эконом-сектор с лежачими местами. 15% хотели бы видеть отдельный отсек для пассажиров с детьми и животными. 10% считают, что подушки и пледы для комфортного сна значительно улучшили бы их отдых. Еще по 10% получили дополнительные услуги (массаж и йога) и дополнительные развлечения (игры, книги, музыка и др.). 8% ответивших справедливо считают, что изменения на борту самолета приведут к удорожанию билетов и предпочли бы, чтобы все осталось как есть. И оставшиеся 4% были бы рады бесплатным напиткам и закускам в ночное время», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Ранее выяснилось, что в этом году больше россиян отправятся зимовать в теплые страны.

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