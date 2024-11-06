Россияне оценили, сможет ли онлайн-образование заменить очный формат обучения

Лишь 23% россиян уверены, что онлайн-образование в будущем сможет полностью заменить классический формат обучения, а 43% не согласны с этим утверждением. Каждый третий (34%) же считает, что оба формата должны быть в равной мере представлены на образовательном рынке. Такие результаты получил онлайн-кампус НИУ ВШЭ в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также выяснилось, что более трети (38%) доверяют образовательным онлайн-программам только от высших учебных заведений. 26% же уверены в его качестве вне зависимости от того, где они проходят онлайн-обучение.

В ходе опроса респонденты также указали известные им варианты получения образования в формате онлайн. Наибольшее количество опрошенных отметили курсы повышения квалификации (32%), более четверти (29%) выбрали курсы и школы иностранного языка, 27% — получение бакалавриата, 25% отметили курсы дополнительного профессионального образования и 24% — магистратуру. Еще 13% знают о курсах для освоения новой специальности. При этом только 30% респондентов уже обучались в онлайн-формате. 71% из них удовлетворены качеством полученных знаний и навыков.

Аналитики также выяснили мнение россиян относительно того, как меняется качество обучения в вузе при использовании онлайн-формата. Так 37% считают, что этот показатель зависит от вуза, где человек проходит обучение на онлайн-программах. Четверть респондентов (25%) отметили, что благодаря такому формату образование меняется в лучшую сторону. Каждый пятый (20%) уверен, что «онлайн» не оказывает никакого влияния ни в худшую, ни в лучшую сторону.

Из преимуществ высшего онлайн-образования респонденты выделяют возможность учиться в гибком графике (40%), обучаться из любого места (33%), совмещать учебу с работой (28%), а также меньше платить (18%) и учиться в столичном вузе из родного города (18%). В образовательных предложениях респондентам интересны учебные платформы с интеграцией ИИ (24%), интерактивное обучение (23%), использование виртуальной реальности (20%), наличие дополнительного микрообучения (19%). Однако у россиян есть и ряд опасений, связанных с форматом, куда входят сложности с самоорганизацией (36%), снижение живого общения (27%), недостаток самоконтроля для учебы (16%). Несмотря на наличие опасений, 45% опрошенных согласились с утверждением, что онлайн-формат — это будущее высшего образования. Еще 28% отнеслись к высказыванию нейтрально.

Наиболее лояльными к онлайн-образованию являются россияне от 18 до 34 лет. Более трети (34%) из них уже пробовали учиться в таком формате, и в 80% случаях они оценивают свой опыт положительно. Также 42% считают, что высшее образование, полученное в онлайне, ценится не меньше, чем то, которое получали в классическом формате. Респонденты от 34 лет более категоричны: только 20% готовы признать эффективность и качество получения высшего образования в онлайн-формате. Однако 27% из них имеют опыт обучения в онлайне, и более половины (59%) оценивают его позитивно.

По мнению респондентов, на рост популярности высшего онлайн-образования могут повлиять такие факторы, как развитие технологий (28%), изменения на рынке труда (25%), рост количества качественных образовательных онлайн-продуктов (25%), увеличение количества профессий, которым можно учиться в онлайне (24%), снижение стоимости обучения в онлайн-формате (21%). Самыми популярными вариантами ответов на вопрос о том, что, наоборот, может притормозить развитие этого сегмента, стали: недостаток доверия со стороны работодателей к онлайн-студентам (35%), сопротивление со стороны вузов при масштабировании формата (30%) и недостаток технологической инфраструктуры при резком росте количества желающих учиться онлайн (27%).

Ранее студентам напомнили о важности развития гибких навыков.