Политолог заявил о поляризации общества в США, Молдавии и Грузии

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США обусловлена тем, что он уделял значительное внимание внутренней повестке, особенно вопросам экономики и миграции. Такое мнение на состоявшемся в пресс-центре мультимедийного информационного центра «Известия» круглом столе «Выборы в США, Молдавии и Грузии: о чем говорят результаты?» высказал заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ Никита Сетов.

Эксперт отметил, что при этом внешнеполитическая позиция Трампа, особенно по украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке, остается неясной.

«Общие черты выборов в США, Молдове, и Грузии — это поляризация общества, которую мы наблюдаем по результатам голосования. Поэтому главный вывод: мир все еще остается в процессе пересборки, где России предстоит с той же интенсивностью отстаивать свои национальные интересы, не возлагая особых надежд на штаб Трампа», — сказал эксперт.

По словам политолога, доцента Финансового университета при правительстве РФ Алексея Мартынова, Россия не питает никаких иллюзий относительно будущего президентства Дональда Трампа и «продолжит стремиться к созданию справедливого, многополярного мирового порядка, независимо от итогов выборов президента в Соединенных Штатах».

«Трамп вступил в жесткое противостояние внутри «дипстейта», и этот дискурс — либо мы будем выстраивать отношения, либо мировая война — оказал существенное влияние на итоги выборов. Американцы не хотят войны», — заявил Мартынов.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин уверен, что народ Грузии, проголосовав за партию «Грузинская мечта», продемонстрировал стремление к независимости от гегемонии.

«Грузины устали от диктата США, который принес стране множество вооруженных конфликтов. Убежден, что Грузия будет и дальше двигаться по намеченному пути суверенного развития. Наверняка ей будут активно пытаться мешать, но посмотрим, что именно Грузии предложит новый президент США Дональд Трамп», — сказал Малинин.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла конкуренту по голосам внутри страны, но воспользовалась поддержкой иностранной диаспоры.

«При этом победу обеспечили 3% голосов, которые были получены за счет вбросов и фальсификаций», — сказал он.

По его мнению, ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира победа Санду не выглядит убедительной.