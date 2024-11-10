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Молдавский оппозиционер обвинил Санду в краже выборов

Лидер блока «Победа» Шор: Санду сама посадила себя в президентское кресло

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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале обвинил Майю Санду в том, что она сама «посадила себя» в президентское кресло, «украв выборы» у каждого гражданина страны.

«Санду сама себя посадила в президентское кресло. Простая европодданная замарашка с имперскими замашками украла выбор у каждого молдаванина. Манипуляции, махинации, подкуп, угрозы — все это зафиксировано, мы все это видели. Количество нарушений беспрецедентно», — написал Шор.

Он также отметил, что блок «Победа» вместе со всеми патриотически настроенными гражданами Молдавии отказывается признавать результаты выборов. Шор добавил, что он и его единомышленники намерены юридически оспорить итоги президентской кампании.

4 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее политолог заявил о поляризации общества в США, Молдавии и Грузии.

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