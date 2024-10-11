В Китае женщина поссорилась с мужем и посадила своих детей на кондиционер на 23-м этаже, пишет Asia One.

В провинции Хэнань произошел инцидент, в котором два ребенка оказались в опасной ситуации после семейной ссоры. Как сообщают местные СМИ, на 23-м этаже жилого комплекса мать заставила своих детей — мальчика и девочку — вылезти из окна и сесть на кожух кондиционера.

Очевидцы рассказывают, что конфликт между супругами разгорелся до такой степени, что женщина, сидя на подоконнике, не позволяла сыну и дочери вернуться обратно в квартиру. Дети были сильно напуганными, особенно девочка, которая, плача, умоляла мать впустить ее внутрь.

Вскоре соседи вызвали полицию, а прибывшие на место происшествия правоохранители переместили брата с сестрой в безопасное место. Пользователи социальных сетей резко осудили действия матери, указывая на грубое пренебрежение безопасностью своих детей.

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