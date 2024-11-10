В Вологодской области зафиксировали подъем заболеваемости «турецкой ветрянкой»

В Вологодской области зафиксирован незначительный подъем заболеваемости вызванными энтеровирусами (острыми инфекционными болезнями, вызываемыми кишечными вирусами, характеризующимися лихорадкой и многообразными клиническими симптомами)) инфекциями, в том числе вирусом Коксаки. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения во «ВКонтакте».

В ведомстве ответили, что в сети появилась информация о том, что «вирус Коксаки дошел до Вологды», хотя он регистрируется каждый год. В департаменте отметили, что энтеровирусом чаще всего болеют дети дошкольного возраста. При этом у них повышается температура, появляется сыпь на ладонях, стопах и теле, развивается герпесная ангина (при такой ангине на миндалинах появляются воспаленные пузырьки, наполненные мутной жидкостью, которые похожи на высыпания при герпесе). Вакцинироваться от этого инфекционного заболевания нельзя, но для профилактики нужно мыть руки, использовать кипяток и воду в бутылках, мыть фрукты и овощи, избегать контакта с больными и купаться в бассейнах, где проводят обеззараживание и контролируют качество воды.

close Роспотребнадзор

Накануне в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением «турецкой ветрянки» среди россиян и заявили, что распространение энтеровирусов в стране не наблюдается. На горячую линию, открытую ведомством, не пришло ни одного обращения по поводу заболевания.

Вирус Коксаки , или «турецкая ветрянка»/«турецкий вирус», относится к семейству энтеровирусов. Он назван по имени американского города, расположенного в штате Нью-Йорк, где болезнь была впервые обнаружена в 1948 году у детей с симптомами, напоминающими полиомиелит. Чаще всего вирус захватывает кожу и слизистые оболочки на ладонях, стопах и в ротоглотке. Тяжелые симптомы он может вызывать у детей младшего возраста, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, влияющими на иммунитет.

Ранее десятки россиян подхватили неизвестный вирус в Турции.