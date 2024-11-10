В посольстве России рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Египте

Жизням россиян, которые попали в ДТП с автобусом в районе Рас-Сидра на востоке Египта, ничего не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Каире.

По данным дипмиссии, в автобусе было 30 россиян и еще несколько граждан стран СНГ. 26 человек получили травмы, но без тяжелых последствий.

Автобус с туристами попал в ДТП днем накануне. Как сначала уточняли источники местных СМИ, среди пострадавших 31 российский и украинский турист, помощь также потребовалась отдыхающим из Казахстана и Азербайджана.

В середине октября трое российских туристов получили ранения во время ДТП в курортном районе Фетхие в турецкой провинции Мугла. Автобус перевозил 14 отдыхающих из России в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими травмами.

Ранее в бухте Приморья перевернулся автобус с отдыхающими в салоне.