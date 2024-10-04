Студентам будет проиндексирована стипендия

Правительство решило проиндексировать студенческую стипендию на 4,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы проекта бюджета.

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров», — указано в проекте.

В России сегодня средняя студенческая стипендия составляет 4,5 тыс. рублей.

До этого в Государственной думе пообещали разобраться с сокращением стипендий в регионах.

Ее урезание без всяких причин в отдельных вузах -— незаконно, подчеркнула член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Она объяснила, на первый курс стипендия традиционно выделяется в полном объеме, плюс назначаются социальные стипендии. Остальным по итогам первого семестра стипендия назначается исходя из оставшегося в университете фонда с участием студенческого сообщества.

Ранее сообщалось, что в России могут начать выплачивать стипендию вступившим в брак студентам.