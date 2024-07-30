Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили строить жилье для аренды студентами

Минобрнауки предлагает строить платное жилье для студентов рядом с вузами

close
100%
Pexels

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что его ведомство предлагает строить жилье для студентов, которое те могли бы брать в аренду. Оно будет располагаться ближе к вузам, чем общежития, при этом стоить дешевле, чем обычное съемное жилье, сообщает РИА Новости.

«К нам идут обращения дать возможность строить жилые помещения для студентов с другим правовым статусом, чтобы оно могло конкурировать с арендным жильем, но было ближе к местам расположения вузов», – заявил Фальков.

По его словам, стоимость нового вида жилья для учащихся будет на уровне арендованного либо дешевле.

Фальков также предложил ввести стоимость обучения в вузе расходы на содержание общежитий, а также на их регулярный ремонт. По его мнению, эта мера должна запустить «нормальную экономическую модель».

Министр подчеркнул, что две трети общежитий России построены больше 50 лет назад.

До этого Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Ранее студенчество в общежитии связали с высокими зарплатами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами