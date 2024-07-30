В России предложили строить жилье для аренды студентами

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что его ведомство предлагает строить жилье для студентов, которое те могли бы брать в аренду. Оно будет располагаться ближе к вузам, чем общежития, при этом стоить дешевле, чем обычное съемное жилье, сообщает РИА Новости.

«К нам идут обращения дать возможность строить жилые помещения для студентов с другим правовым статусом, чтобы оно могло конкурировать с арендным жильем, но было ближе к местам расположения вузов», – заявил Фальков.

По его словам, стоимость нового вида жилья для учащихся будет на уровне арендованного либо дешевле.

Фальков также предложил ввести стоимость обучения в вузе расходы на содержание общежитий, а также на их регулярный ремонт. По его мнению, эта мера должна запустить «нормальную экономическую модель».

Министр подчеркнул, что две трети общежитий России построены больше 50 лет назад.

До этого Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Ранее студенчество в общежитии связали с высокими зарплатами.